تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين لـ10 مارس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام، لجلسة 10 مارس؛ لاستكمال المرافعة.صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس.طعنت النيابة العامة في وقت سابق، على الحكم الصادر، أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.