ضبط مقاول هارب من تنفيذ 264 حكمًا قضائيًا بالإسكندرية

تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مقاول هارب ومطلوب القبض عليه لتنفيذ عليه في 264 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في قضايا بناء بدون ترخيص وتبديد.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا، يُفيد بورود معلومات سرية باختباء مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، هارب، مطلوب التنفيذ عليه في 264 حكمًا قضائيًا متنوعًا في قضايا تبديد وأعمال بناء بدون ترخيص، بإجمالي مدد حبس بلغت 73 سنة، وكفالات بلغت 110 آلاف جنيه، وغرامات بلغت 230 ألف جنيه، بمنطقة المندرة قبلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.