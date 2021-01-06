التفتيش على 328 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل بالبحر الأحمر

قال سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، إن المديرية قامت بتجديد ترخيص عمل لـ13 أجنبيًا يعملون في نطاق المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي.وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 328 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضرًا، وعمل ندوتي توعية.أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 174 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 91 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأضاف أن المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 35 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 10 شكاوي، وتبقى 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.