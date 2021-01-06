شقيقه يحل اللغز.. قرار من النيابة بشأن جثة «مسن» الجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مسن عثر عليه متوفي داخل مسكنه، بعد مرور أيام على وفاته، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن شقيقه كان يتردد على شقته للاطمئنان عليه، إلا أنه اكتشف وفاته، فأبلغ قسم الشرطة.وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، بعد الاستماع لأقوال أفراد أسرته، والذين لم يشتبهوا في الواقعة جنائيًا.وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين من خلال مناظرة الجثة أنه فارق الحياة منذ عدة أيام.استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف ملابسات الوفاة.وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.