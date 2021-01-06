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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية عبد السلام عارف بالبحيرة ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:45 ص
قافلة سكانية
قافلة سكانية
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

كما أكد محافظ البحيرة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، قامت بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية عبد السلام عارف ضمن مبادرة "حياة كريمة" وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من "التضامن الاجتماعي - محو الأمية وتعليم الكبار - الصحة - الطب البيطري - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز ".

وتم خلالها تقديم الخدمات التالية:-قطاع الصحة: تم توقيع الكشف الطبي لعدد ٢٣٠ حالة منهم "١٥٥ باطنة - ٥٠ أطفال - ٣٥ نساء وتوليد - ١٠ عظام - ٧ رمد - ٨ جلديه"، وفى قطاع الكهرباء تم تصليح وتركيب عدد ١٨ عامود كهرباء، وقطاع الطب البيطري تم رش عدد ١٥٠ رأس أغنام، وقطاع التموين تم توزيع عدد ١٢٠ أسطوانة بوتاجاز.

كما تم إلقاء ندوه عن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها وطرق الوقاية والعلاج وكذلك الإسعافات الأوليه الخاصة.

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