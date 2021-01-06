تعيين 290 شابًا بالبحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 290 شابًا، منهم 68 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 415 شابًا، فضلًا عن توفير 113 فرصة عمل، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وقال الوزير إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 218 عمالًا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا بصرف منحة وفاة وقدرها 10 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ610 عمال بإجمالي 305 آلاف جنيه.