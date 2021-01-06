إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ6 أكتوبر

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر، كما ظهرت كثافات مرورية.وانتقلت أوناش المرور على الفور؛ لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة فى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.وعززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.