بعد إصابته بكورونا.. أحمد حاتم يوجه رسالة للمنشد مصطفى عاطف

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة تجمعه بالمنشد الديني مصطفى عاطف على حسابه على موقع تبادل الفيديوهات القصيرة والصور، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.وعلق "حاتم" على منشوره قائلًا: "ادعوا لمصطفى يقوم بالسلامة..كوفيد وهيروح لحاله إن شاء لله".وأعلنت، أمس الداعية فايزة أبوزيد عبر صفحتها بفيس بوك، إصابة المنشد الدينى مصطفى عاطف بفيروس كورونا، حيث كتبت قائلة: "السلام عليكم ورحمه الله ادعوا لابنى العزيز الغالى ابن أختى وحبيبتى مصطفى عاطف، بالشفاء العاجل أصيب بكورونا".