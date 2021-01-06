ضبط 15 طن مصنعات لحوم داخل ثلاجة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 15 طن مصنعات لحوم بثلاجة لحفظ المواد الغذائية دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها كميات من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الأدمي بنطاق دائرة مركز شرطة شبرا الخيمة ثان.تم تشكيل حملة من مباحث التموين بالتنسيق مع قسم ثان شبرا، وتم ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتحرر محضر بالواقعة.وفى السياق شنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر منصور حملة استهدفت محلات الجزارة فى بعض قرى الخانكة وشبين القناطر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للتأكد من بيع اللحوم ومدى الذبيح داخل المجازر الحكومية من عدمه، حيث تم تحرير 3 محاضر فى الخانكه لجزراين قاموا ببيع لحوم ليس عليها اختام ما يدل على عدم وجود مصدر لهذه اللحوم، حيث تم ضبط 100 كيلو لحمة.وفى شبين القناطر تم تحرير 5 محاضر بقرى طحا وكفر طحا وكفر الشوبك لجزارين عثر بحوزتهم على لحوم ليس عليها اختام لمجازر حكومية.وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.