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مصر

برواتب تصل 5300 جنيه.. الإعلان عن 3622 فرصة عمل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:49 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 3622 فرصة عمل منها 740 لم يتم استيفاؤها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذًا مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف عن أن فرص العمل المتوافرة تشمل: 15 على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و933 أفراد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه، و23 مسئول ائتمان، و740 عامل إنتاج منهم 4 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ2400 جنيه، و218 عامل خياطة، و105 عمال سنجر، و72 عامل أورليه، و140 عامل جوكر، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و50 عامل جودة، و50 مساعد جودة، و67 بائعًا، و25 كاشير و10 كاشيرة، و150 أخصائي مبيعات، و50 مندوب توصيل طلبات، و168 عاملا وعاملة نظافة، و99 سائق درجة ثانية وثالثة، و45 منسقة تأمين، ومسئولين مشتريات خارجية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و4 فنى ميكانيكا، و54 فنى لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة، و27 فنى كهرباء، و24 فنى تشطيبات، وفنى كيماويات، وفنى نجارة، وفنى سباكة، وفنى حدادة، وفنى تشغيل محاور ري، وفنى تركيب محاور ري، وفنى تبريد وتكييف.

وأضاف الوزير أن الفرص تشمل أيضا 4 مهندس كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا، و7 صيدلي عام، ورئيس قسم أبحاث، و4 كيميائي عام حاصل على بكالوريوس علوم، و4 محاسبين، و2 مساعد صيدلي، و4 أخصائي شئون طلبة، و2 أخصائي رعاية شباب، و2 أخصائي تصدير، ومدير مخزن، وأمين مخزن، ومدخل بيانات، و3 تمريض، و5 فني طباعة، وفني لحام أرجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ 5300 جنيه، و4 مشغل ماكينات، و2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و55 ويتر، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و50 مساعد شيف، و5 سكرتارية، و30 مشرف أقسام، و40 منسق ممرات، و4 أمين معمل.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:

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