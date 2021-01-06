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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب منع صديقه من التحرش بفتاة بالهرم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:39 ص
جثة شاب
جثة شاب
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب قتل على يد صديقه بعد أن حاول منعه من معاكسة فتاة خلال سيرها في الطريق، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

و ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق "توكتوك" لاتهامه بقتل صديقه، بسبب منع المجنى عليه للمتهم من معاكسة فتاة خلال سيرها بالشارع فطعنه بسكين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

و تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أن المتهم بارتكاب الجريمة سائق
توكتوك"، وخلال استقلاله الـ "توكتوك" بصحبة صديقه المجنى عليه حاول المتهم معاكسة فتاة أثناء سيرها بالشارع، إلا أن المجنى عليه منعه وطلب منه عدم التحرش بالفتاة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم أشهر سكين وسدد طعنة نافذة للمجنى عليه ما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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