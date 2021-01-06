الخارجية الألمانية ترحب ببيان العلا: مكسب لشعوب المنطقة

رحبت الحكومة الألمانية بـ"بيان العلا" الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في السعودية أمس الثلاثاء، وفقا لما نقلته "دويتش فيليه" اليوم الأربعاء.وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته على "تويتر": "يعد فتح الحدود والمجال الجوي بين السعودية وقطر والإعلان المشترك لمجلس التعاون الخليجي اليوم خطوة كبيرة لحل الأزمة بين دول الخليج ومكسبًا لشعوب المنطقة".وتابع البيان أن: "فتح الحدود ليس له تأثير إيجابي على الاستقرار واقتصاد دول الخليج فحسب، بل هو قبل كل شيء مكسب يصب في مصلحة حياة الناس في المنطقة".كما شكر الخارجية الألمانية الجهود الأمريكية والكويتية لحل الأزمة، مؤكدة أن "الحكومة الألمانية أيضًا كرست جهودها دائمًا مع شركائها الأوروبيين من أجل تسوية الأزمة".