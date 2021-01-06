جامعة بنها تتقدم 133 مركزًا على المستوى الدولى فى تصنيف «ويبومتركس»

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن تقدم الجامعة عالميا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2021، حيث حققت الجامعة المركز 984 عالميًا بدلا من المركز 1117 بفارق 133 مركزا على المستوى الدولي مقارنةً بنسخة يوليو 2020، كما تقدمت الجامعة مركزا واحدا على المستوى المحلي في هذا الإصدار لتحتل الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في هذا الإصدار 98235 استشهادا مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 91478 استشهادا بزيادة قدرها 6757 استشهادا خلال ستة أشهر فقط.وأشار الجيزاوي إلى أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين؛ لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي.وأوضح أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح وقد ساعدت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكلياتها، على ذلك بجانب نشر الإنتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية.كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمي جوجل اسكولر، وقد اعتمد التصنيف على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة لـ 210 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة بعد استبعاد أعلى 20 ملف شخصي من القائمة.