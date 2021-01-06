يتفقده «المصيلحي» بعد قليل.. سوق الخضروات واللحوم الجديد بحى العرب (صور)

يجري الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة بورسعيد من بينها سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب.وتنشر "الدستور" الصور الأولى لسوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، الذي سيتفقده وزير التموين بعد قليل.ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين، برفقة محافظ بورسعيد، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، وممثلي الغرف التجارية ببورسعيد، عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، وتبدأ جولة وزير التموين والوفد المرافق له، بزيارة سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، ثم زيارة فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمناطق ببورسعيد، وزيارة مصنع الزيت ومصنع ريادة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.عقب انتهاء جولة وزير التموين ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق فى مدينة بورسعيد، سوف يتوجه إلى مدينة بورسعيد، عبر الكوبرى العائم، لافتتاح المركز التموينى الوجسيتي المتطور ببورفؤاد، ثم يتفقدا سوق الكمبراتيف قبل التوجه إلي نادي الصيد.وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، في بيان له قبل قليل إن وزير التموين سيفتتح أول مركز تكنولوجي مطور "يقدم خدمات لوجستية" ببورفؤاد ويتكون من 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد، كما سيتفقد وزير التموين منظومة الشكاوي الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.