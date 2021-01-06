محاكمة 3 سرقوا خزانة مكتب عقارات وحاولوا قتل حارسه بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة المتهمين بسرقة خزانة مكتب عقارات والشروع في قتل حارسه بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "ع.م، هـ.ط، ك.م"، عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة سرقة خزانة مكتب عقارات بمنطقة التجمع والشروع في قتل "م.ج" أثناء عمله لحراسة المكان.وأقر المتهمون بترددهم على المكان أكثر من مرة بهدف السؤال عن عمل، ومرة أخرى لتنظيف سلالم العقار "محل الواقعة "وتمكنوا من معرفة مخارج ومداخل الشقة محل الواقعة، وأقروا باستخدامهم مقص حديدي تمكنوا من خلاله قص حديد النافذة وحمل الخزانة، وأثناء محاولتهم الهروب تمكن المجنى عليه من ضبطهم، فتعدوا عليه بآلة حادة تسببت في إصابته بكسر حاد في الجمجمة، كما أقر المتهمون بفشلهم في فتح الخزانة بعد سرقتها.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من العاملين بمكتب عقارات، يفيدوا بسرقة خزانة المكتب والشروع في قتل حارسه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان الخزانة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.