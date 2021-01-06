حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ حسين زينن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيا له دوام الصحة والتوفيق في كل خطواته التي تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.وتوجه زين بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا دور الهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز روح التسامح وقبول الأخر واحترام الأديان وتقديم محتوى إعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويعزز أيضا روح التعاون والتلاحم بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم في مواجهة كل التحديات.