تقرير: مقتل 24 إمراة تركية على يد الرجال ديسمبر الماضي

كشف موقع "بيانت" التركي عن مقتل 24 امرأة على الأقل واغتصاب 4 نساء في تركيا في ديسمبر 2020.وأضاف، أن الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 16 امرأة في مقاطعات أنطاليا وأنقرة وبورصا وبولو وغيرها، لأسباب ترواحت بين رفضهم المصالحة أو أرادوا الانفصال.وكشف الموقع عن قتل 11 امرأة على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، كما قتلت ست نساء على أيدي أصدقائهن أو أصدقائهن السابقين، وقتلت خمس نساء على أيدي أفراد الأسرة مثل الأب والابن وقتلت امرأة على يد سارق.كما قتل الرجال 13 امرأة داخل المنزل وأربع نساء في أماكن خارج المنزل مثل فندق ومكان عمل وشارع، كما قتل الرجال أيضا 13 امرأة بالأسلحة النارية وقتلوا ثماني نساء بأدوات حادة مثل السكين والفأس.