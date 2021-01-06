تخفيضات إنتاج النفط السعودى الإضافية تنذر بضعف الطلب

قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إن تعهد السعودية بخفض إنتاجها من النفط بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق أوبك+ يشير إلى ضعف الطلب على الخام في أعقاب إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة جائحة "كوفيد-19" ويمهد المجال لسوق تحظى بإمدادات أقل في الربع الثاني من العام.وكتب المحللون "تحرك السعودية وتوقعات شح السوق في الربع الثاني من 2021، حيث يعزز تعافي الطلب القدرة على استئناف الإنتاج، سيدعمان الأسعار على الأرجح في الأسابيع المقبلة مما يفضي بنا إلى التأكيد على توقعاتنا الإيجابية بشأن النفط".وسجل سعر خام برنت القياسي، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى منذ فبراير بعدما قالت السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط، إنها ستخفض الإنتاج طواعية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.