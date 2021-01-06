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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجفاف» يحاصر تركيا.. والعاصمة تعطش بعد 110 أيام

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:53 ص
الجفاف في تركيا
الجفاف في تركيا
أمينة ذكى
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كشف رئيس اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك علي أوغورلو، عن انخفاض المياه في سدود تركيا إلى نحو مخيف، وصلت في إسطنبول إلى 19%، وفقًا لما نقلته موقع "بيانت" التركي.

وقال أوغورول، في بيان نشرته وسائل إعلام تركية: "لقد بلغت كمية مياه الشرب في سدود مياه الشرب في إسطنبول حوالي 138 مليون متر مكعب، وبناءً على ذلك فإن السدود بها مياه تكفي إسطنبول بحد أقصى 45 يومًا".

وشدد أوغورلو على أن المزيد من التلوث البيئي والمشاكل الصحية تنتظر سكان إسطنبول إذا استمر الجفاف، مضيفًا أنه يجب اتخاذ قرار عاجل لحل المشكلة، كما أشارت بلدية أنقرة إلى أن الكمية الإجمالية للمياه في سدود أنقرة تبلغ 331 مليون و345 ألف متر مكعب.

فيما قال أردوغان أوزتورك، مدير عام إدارة المياه والصرف الصحي في أنقرة، إن معدل ملء السدود في العاصمة بلغ 20.91% حتى يوم أمس، و"عند مقارنتها بالعام السابق، يوجد الآن 13 مليونًا و469 ألف متر مكعب أقل من المياه، وفي حالة عدم وصول المياه إلى السدود، يمكننا القول إن لدينا ما يكفي من المياه لمدة 110 أيام، كل قطرة من المياه لدينا هي هامة جدًا جدًا".

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