كيف دعمت «الهجرة» قضايا مصر الإقليمية عبر التواصل مع الجاليات؟

◄ زيارات خارجية وفعاليات دولية:



◄ دعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في قضية سد النهضة:



◄ شهر الحضارة المصرية في أونتاريو بكندا:



◄ فوز مصر برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن إفريقيا:



تقوم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدعم الدولة المصرية في العديد من القضايا الإقليمية وذلك من خلال حشد الجاليات بالخارج.ويرصد "الدستور" أبرز جهود الهجرة في دعم القضايا المصرية خلال التقرير التالي:- في فبراير 2020، قامت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بزيارة ولايات الغرب والوسط الأمريكية "شيكاجو وميتشجان" والتقت عددًا كبيرًا من رموز الجالية المصرية هناك، وعقدت حوارًا مفتوحًا معهم حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والنهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة المجالات، فضلا عن الاتفاق على عمل برنامج زيارات لأبنائهم الشباب إلى مصر حتى يتعرفوا عن قرب على ما يجري على أرض وطنهم.- في مايو 2020، شاركت وزيرة الهجرة في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان ECN بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم مرضى السرطان في مصر خاصة الأطفال، وألقت كلمة عبر تطبيق Zoom على الإنترنت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا.- في يونيو 2020، أجرت وزيرة الهجرة حوارًا مفتوحًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الذي نظمته المؤسسة المصرية الأمريكية التي تم تأسيسها عام 1984 بهدف خدمة المصريين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على التقاليد الثقافية المصرية من خلال الحفاظ على التواصل الدائم فيما بينهم، وتكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية وتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن، ولوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين إلى الخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة.- في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعم قضايا الدولة المصرية والترويج لها خارجيًا وسط أبنائها، أصدرت الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلًا عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية.- في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، فقد كان هناك تحرك هام من أجل دعم حق مصر في مياه النيل على إثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة، ففي إطار التحرك الشعبي لحماية الأمن المائي المصري، نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لوقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتأكيد على الحق المصري والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.- كما شارك عدد من الأشقاء الأفارقة من إثيوبيا وكينيا في وقفة المصريين أمام البيت الأبيض والبنك الدولي؛ تعبيرًا عن تأييدهم للموقف المصري، وتأكيدًا على ضرورة تحقيق السلام ومراعاة المصالح المشتركة بين الشعوب دون الانسياق خلف من يؤجج الفتن ويستفيد من الأزمات، فضلا عن استخدام وزارة الهجرة العديد من النماذج الإلكترونية لحشد أصوات المصريين بالخارج لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، ومنها التصويت عبر المنصة الدولية البارزة Change، كما عمل رموز الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على التواصل مع المصريين حول العالم؛ لإعداد خطاب موحد بهدف إيصاله إلى الكونجرس الأمريكي، لدعم الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة.- في يوليو 2020، احتفت الوزارة بمرور عام على رفع العلم المصري لأول مرة في برلمان أونتاريو بكندا، في إطار إحياء شهر الحضارة المصرية بكندا، والذي تم إقراره من قبل برلمان أونتاريو في يوليو 2019 كثمرة لجهود الجالية المصرية بكندا وعلى رأسهم النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي بالمقاطعة، لنشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور، ويعد فرصة للترويج السياحي والثقافي للدولة المصرية بمقوماتها، أقيمت فعاليات هذا العام افتراضيًا كورونا.- في نوفمبر من العام 2019، أُجريت انتخابات بين الدول الأفريقية الأعضاء بالأمم المتحدة، فازت مصر خلالها برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة إفريقيا، والتى تعد الهجرة أحد أهم محاورها بالإضافة إلى القضاء على الفقر وكذلك الحد من عدم تكافؤ الفرص بالقارة الإفريقية، لمدة عامين 2020 – 2021، بمشاركة الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، لتصبح هذه المرة هي المرة الثالثة على التوالي لفوز مصر بهذا المقعد، منذ إنشاء اللجنة عام 1979.