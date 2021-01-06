إصابة عاملين فى انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

أصيب عاملان في انقلاب دراجة بخارية أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف بسبب الشبورة، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى قروي جزيرة المساعدة للعلاج.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير البحث الجنائي، يفيد انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية قمن العروس بسبب السرعة والشبورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتبين أنهما "كريم.س.ح"، 27 سنة، عامل، و"بدر.س.ح"، 15 سنة، عامل، وتم تحرير محضر بالواقعة.