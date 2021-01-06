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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وصول «المصيلحى» لبورسعيد لتفقد المنشآت التموينية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:40 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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وصل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، إلى مبنى محافظة بورسعيد، للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية بالمحافظة، وكان فى استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين برفقة محافظ بورسعيد، وناصر ثابت، وكيل الوزارة، وممثلي الغرف التجارية بالمحافظة، عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، والفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك، وفرع مشروع جمعيتي، وأحد مخازن الجملة المطورة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنطقة الصناعية ببورسعيد.

كان وزير التموين، قد اختتم العام المنتهي 2020 بالعديد من الجولات التفقدية بعدد من المحافظات، حيث قام بجولة تفقدية لصوامع مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقبها في نفس اليوم زيارة لصوامع الصالحية بالشرقية، وقبل ذلك قام بزيارة عدد من المنشآت التموينية فى محافظة السويس من مخابز ومجمعات استهلاكية ومراكز خدمة تموينية.

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