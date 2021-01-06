خالد مرعي يبني قصرا لدينا الشربيني

يواصل المخرج خالد مرعي معاينة أماكن تصوير المسلسل الدرامي الجديد "قصر النيل"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وتقوم ببطولته دينا الشربيني.وبدأ مهندسو الديكور في بناء الديكورات الخاصة بالعمل، وتم عمل ديكور قصر تدور في معظمه أحداث العمل الذي ينتمي لفترة الستينات ومن المقرر ان ينطلق تصوير العمل خلال أيام، وتجسد الفنانة في المسلسل دور فتاة أرستقراطية تواجه العديد من المشاكل في إطار الإثارة والتشويق.و مسلسل "قصر النيل" يشارك في بطولته ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، ونبيل عيسى، ومريم الخشت، ومن تأليف محمد سليمان.يذكر أن دينا الشربيني خاضت سباق رمضان الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" من تأليف تامر حبيب، وشاركها في بطولته محمود قابيل، وانجى المقدم، ورجاء الجداوي، وأحمد داوود.