في عيد ميلادها.. جنات صاحبة الجدي الرومانسية

الرومانسية



صبورة ومرحة



ناجحة وقيادية



تحب أصدقاءها



يوافق اليوم 6 يناير، عيد ميلاد المطربة المغربية جنات، التى بدأت مشوارها من خلال المسابقات، فازت بالمركز الأول في الغناء، فهي تمتلك صوت جذاب، وعندما جاءت لمصر، فازت بالمركز الأول بمسابقة بالاسكندرية،لتحصل على وعد من رتيبة حفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.توالت نجاحات "جنات"، التى تنتمي لبرج الجدي المعروف بهذه الصفات.اشتهرت جنات بالأغاني الرومانسية، فألبومها الأول "اللي بينى وبينك"، ثم أغنية حب جامد وغيرها من الأغاني العاطفية التى اشتهرت بها، فصاحبة الجدي تشتهر بإحساساها المرهف في توصيل الكلمات العاطفية، كما جمعتها قصة حب بزوجها المحامي المصري محمد عثمان وتزوجا عام 2017 وانجبا طفلين.تتميز امراة الجدى بالصبر والقدرة على التحكم، كما أنها مرحة خاصة مع أقرب الناس لها ولا تظهر هذا الأمر كثيرًا أمام ناس تجمعها بهم علاقة سطحية.تعتبر امرأة برج الجدي من الشخصيات الناجحة والقيادية، والتى تتحمل المسؤلية، خاصة جو العائلة فجنات دائمًا ما تحكي عن أسرتها الصغيرة وحبها لها.أنثى برج الجدي تحب أصدقاءها، تحاول طوال الوقت أن تكون قريبة منهم، تبقي طوال الوقت بجانبهم خاصة إذا كانو يحتاجون المساعدة.