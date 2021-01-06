ننشر خريطة الطرق بعد انقشاع الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، عن إعادة فتح 12 طريقا عقب غلقها بسبب الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم.وضمت الطرق التي تم إعادة فتحها بعد تحسن الجو وانقشاع الشبورة المائية، طريق مصر أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط، الطريق القديم والجديد من كمين عيون موسي حتي كمين ابو صويرة، طريق الاسكندرية الصحراوي، الطريق الرابط الدولي من كفرالشيخ اتجاه بلطيم، طريق العلمين، والطريق الساحلي من بوابات الحمام.كما تم فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، وطريق الفيوم، وطريق 30 يونيو، وطريق الإسماعلية، وقد أغلقت الإدارة العامة للمرور على مدار 3 أيام، عددا من الطرق والمحاور الرئيسية بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية حرصا على حياة المواطنين.وتعمل غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، وتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير، وشهدت غرف العمليات المرورية نشاطا مستمرا منذ بداية موجة البرد حالة من الطوارئ لمتابعة مدى الرؤية بالطرق اثناء حركة السيارات منعا للحوادث.وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تسمح هذه المسافة بالتوقف عند الضرورة.وحرصت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.