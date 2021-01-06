قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين
الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:50 ص
نضال ممدوحطباعة
يصدر قريبًا عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ ديوان بالعامية المصرية٬ للشاعرة حبيبة الزين بعنوان "سيرة الجميز". وتهدي الشاعرة ديوانها إلى: أسوان.. وبنات قبلي.. للجنوب، أشجار وناس وأرض.. للصخرة اللي فضلت فوق صدورنا وسموها عادات وعيب!.
ومن قصيدة "سيرة الجميز" والتي يحمل الديوان عنوانها نقرأ:
في الليل..
شعرات النخل بتتدلى مع نسم الريح
بينام القول..
وتطفي عيون الناس جوه المصابيح
إلا ونسة بيت الجميز
كات شجرة أصيلة ولها مُريدين
يتلموا عليها يحطوا ع الخشب الجاز
والطير.. مركون خوف م الدُخان
غارس في طبيعة الكون.. بينام
و احنا.. اتناشر روح صاحيين
حاشيين النوم من عينا.. زارعنها كلام
وإيدين " سلمى " زي البراد بتبص لتحت وتقول
(من يوم الفرقة ما دقت على قلبي ما ارتحت
واديني عايشة بصب الشاي ويصبني هو في الأيام )
وتقوم وتعاتب الورد (برويك يا جبان ولحد الآن لسا ما فتحت) !
بكيت يومها سواد أغمق من قلب البير
زعقت غربان، ناحت بوابير
كات سمرا وعذبة وقاتلها حنين
روحها في أبوها وفي ريحة الطين
ضحكتها عارفاها الناس وماعشراها
حضنها واسع فيه مطروح التين
لولا عنيها حابسين الدمع
مستني بس الفرصة عشان يسري
زي النيل المحبوس في السد
ومن قصيدة "سيرة الجميز" والتي يحمل الديوان عنوانها نقرأ:
في الليل..
شعرات النخل بتتدلى مع نسم الريح
بينام القول..
وتطفي عيون الناس جوه المصابيح
إلا ونسة بيت الجميز
كات شجرة أصيلة ولها مُريدين
يتلموا عليها يحطوا ع الخشب الجاز
والطير.. مركون خوف م الدُخان
غارس في طبيعة الكون.. بينام
و احنا.. اتناشر روح صاحيين
حاشيين النوم من عينا.. زارعنها كلام
وإيدين " سلمى " زي البراد بتبص لتحت وتقول
(من يوم الفرقة ما دقت على قلبي ما ارتحت
واديني عايشة بصب الشاي ويصبني هو في الأيام )
وتقوم وتعاتب الورد (برويك يا جبان ولحد الآن لسا ما فتحت) !
بكيت يومها سواد أغمق من قلب البير
زعقت غربان، ناحت بوابير
كات سمرا وعذبة وقاتلها حنين
روحها في أبوها وفي ريحة الطين
ضحكتها عارفاها الناس وماعشراها
حضنها واسع فيه مطروح التين
لولا عنيها حابسين الدمع
مستني بس الفرصة عشان يسري
زي النيل المحبوس في السد