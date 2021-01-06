قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

يصدر قريبًا عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ ديوان بالعامية المصرية٬ للشاعرة حبيبة الزين بعنوان "سيرة الجميز". وتهدي الشاعرة ديوانها إلى: أسوان.. وبنات قبلي.. للجنوب، أشجار وناس وأرض.. للصخرة اللي فضلت فوق صدورنا وسموها عادات وعيب!.ومن قصيدة "سيرة الجميز" والتي يحمل الديوان عنوانها نقرأ:في الليل..شعرات النخل بتتدلى مع نسم الريحبينام القول..وتطفي عيون الناس جوه المصابيحإلا ونسة بيت الجميزكات شجرة أصيلة ولها مُريدينيتلموا عليها يحطوا ع الخشب الجازوالطير.. مركون خوف م الدُخانغارس في طبيعة الكون.. بينامو احنا.. اتناشر روح صاحيينحاشيين النوم من عينا.. زارعنها كلاموإيدين " سلمى " زي البراد بتبص لتحت وتقول(من يوم الفرقة ما دقت على قلبي ما ارتحتواديني عايشة بصب الشاي ويصبني هو في الأيام )وتقوم وتعاتب الورد (برويك يا جبان ولحد الآن لسا ما فتحت) !بكيت يومها سواد أغمق من قلب البيرزعقت غربان، ناحت بوابيركات سمرا وعذبة وقاتلها حنينروحها في أبوها وفي ريحة الطينضحكتها عارفاها الناس وماعشراهاحضنها واسع فيه مطروح التينلولا عنيها حابسين الدمعمستني بس الفرصة عشان يسريزي النيل المحبوس في السد