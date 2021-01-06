«القابضة للمطارات» تكرم فريقها الكرة الخماسية بعد تأهله للممتاز

كرم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فريق الشركة للكرة الخماسية الذي حقق إنجازا رياضيا كبيرا بالتأهل لدوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية للشركات، بعد فوزه الأخير على فريق وزارة الشباب والرياضة بنتيجة كبيرة (سبعة أهداف مقابل هدف).وخلال استقباله للجهاز الفني واللاعبين والقائمين على النشاط الرياضي بالشركة برئاسة المحاسب عبد ربه الأشول ومحمد عثمان سكرتير عام اللجنة، قدم محروس التهنئة للفريق ولجميع العاملين خاصة بعد تحقيقهم لعدد من الانتصارات المتتالية والفوز على فرق مصر للتأمين والمصل اللقاح والخزف والصيني، ثم الفوز في دورة الترقي والحصول على المركز الثاني على مستوى القاهرة الكبرى، ويأتي هذا التكريم قبل يوم من أول مباريات فريق الشركة القابضة للمطارات في دوري الدرجة الاولي للشركات المؤهل لبطولة الجمهورية للشركات.وأكد محروس تقديم الشركة القابضة لكامل الدعم للأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين، ما له من إثر إيجابي على نفسية العاملين والحالة الصحية لهم، ويضم الفريق كلا من محمد عبداللطيف مدير فني وحسن علي إدراي وأيمن فوزي مساعد إداري واللاعبين حمد صالح، وائل فتحي، كريم مسعد، كريم جمعة، إسلام السيد، إسلام ياقوت، أحمد عبد الرحيم، محمود عبدالباسط عبد الكريم، محمد حسن، محمد رفاعي، محمد عصام.