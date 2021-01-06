وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

قدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الوطن من الأقباط ولجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم الأربعاء، إن مصر تبقى نموذجًا للتسامح والتعايش ومثالا متفردًا لوحدة النسيج الوطني على مر السنين.وتحتفل وزارة الثقافة بهذه المناسبة على قناتها باليوتيوب، حيث تعرض في التاسعة مساء غد الخميس، فيلم "ملح الأرض" من مشروعات تخرج طلاب المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون من إخراج بيشوي أشرف عن قصة دير الأنبا أنطونيوس، ويروي القصة الحقيقية للأب عازر أنتوني الأستاذ الجامعي الذي تخلي عن حياته في أستراليا وذهب في رحلة؛ لينتهى به المطاف كراهب مسيحي قبطي يعيش في عزله علي جبل القلزم بالبحر الأحمر.يليه في العاشرة مساء حفل مسجل للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة المايسترو سباستين مولر ومشاركة مؤسسه عازف العود باسم درويش وكل من عازفة الفلوت العالمية الدكتورة الوزيرة إيناس عبدالدايم، المطرب الكبير على الحجار وكورال الكاروز للمرنم القبطي ماهر فايز، عازف الأوبوا وسام أمين.ويتضمن الحفل مزيجًا فنيًا يجمع بين الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية تمت صياغتها موسيقيًا بأسلوب مبتكر يحمل طابع موسيقى الجاز.