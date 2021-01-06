230 ألف جنيه إيرادات «صابر وراضى» خلال أسبوع

حقق فيلم "صابر وراضي" لأحمد آدم، بعد عرضه ليلة رأس السنة بجميع دور العرض المصرية إيرادات مقبولة خلال أسبوعه الأول في مصر.وجمع الفيلم خلال أسبوع إيرادات اقل من معدلات أفلام احمد آدم في أفلامه الأخيرة، بلغت 230 ألف جنيه فقط حتى صباح اليوم.ويقدم أحمد آدم في الفيلم الجديد شخصية سائق لأحد رجال الأعمال، وتدور الأحداث ما بين شخصين أحدهما ملياردير وآخر يعمل سائقا لدى الرجل الغني، وتجمعهما العديد من الأحداث الكوميدية الإنسانية.فيلم "صابر وراضي" من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته كلا من ورزان مغربي، ومحسن محيي الدين، ودينا فؤاد وعدد آخر من النجوم.