إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أعلن المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالباجور بناحية سمان بمساحة إجمالية 490 مترًا عبارة عن طوب بلوك وأسمنت، فضلًا عن تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدي بناحية دملو بقويسنا بمساحة إجمالية 800 متر عبارة عن طوب حجري وطين، كذلك إزالة فورية لحالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بشبين الكوم بناحية ميت عافية بمساحة إجمالية 130 مترًا عبارة عن طوب بلوك وأسمنت.وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 16 مترًا عبارة عن طوب بلوك.وشدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مؤكدًا علي التعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.