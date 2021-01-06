الاتحاد الأوروبى يرحب بالمصالحة الخليجية

رحب الاتحاد الأوروبي، بمخرجات "قمة العلا" التي عُقدت، أمس الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعى العربى.وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن المصالحة الخليجية تعزز الاستقرار الإقليمى، وتستعيد وحدة مجلس التعاون بالكامل.وأشاد الاتحاد في بيانه، بدور الوساطة الأمريكية والكويتية في المصالحة الخليجية، معربًا عن استعداده لدعم التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي، مضيفًا: "مستعدون لتقوية الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي".يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعى العربى وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.