رئيس الأسقفية مهنئًا الأقباط: فلترفع فرحة ميلاد المسيح غيوم القلق والمرض

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد الذي يترأس البابا صلواته مساء اليوم الأربعاء.وقال حنا في بيان له صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم: "نتمنى لقداسة البابا تواضروس وللكنيسة القبطية المصرية عيدًا سعيدًا تزيح فيه فرحة ميلاد المسيح غيوم القلق والخوف التي عاشها العالم بسبب وباء كورونا".وتمنى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية للبابا تواضروس استمرار جهوده الإصلاحية التي يقود بها دفة الكنيسة المصرية، مضيفًا: "ليقودنا الله في موكب النصرة كل حين في رسالتنا الكنسية وواجبنا تجاه وطننا مصر".الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.