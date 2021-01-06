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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2027 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا في ماليزيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:27 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 2027 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 122 ألفًا و845 حالة 122845 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله- في تصريحات حول تطورات تفشي فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء: "إن معظم الإصابات اليومية كانت في ولاية سلانجور بـ509 حالات، وولاية صباح بـ383 حالة، وولاية جوهور بـ428 حالة".

وأضاف أن عدد الحالات المتلقية للعلاج يبلغ 22887 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 509 حالات، موضحًا أنه تم تسجيل 1221 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي المتعافين 99 ألفًا و449 متعافى.

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