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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد زوال الشبورة.. «المرور» يعيد فتح 8 طرق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:25 ص
الشبورة
الشبورة
عمرو المزيدي
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أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، فتح 8 طرق أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة وتحسن مستوى الطقس ووضوح الرؤية، مع متابعة مستمرة من غرف عمليات الإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة السير.

وشملت الطرق التي تمت إعادة فتحها أسيوط، والساحلي من بوابات الحمام، والعلمين، والكريمات، والدولي الساحلي من الدقهلية اتجاه الإسكندرية، الطريق الرابط الدولي من كفرالشيخ اتجاه بلطيم، ومحور 30 يونيو، وكذلك طريق الفيوم.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
وفي السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، اليوم، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ورفعت الإدارة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار في ظل التقلبات المناخية الحالية التي تشهدها البلاد.

ووضعت الإدارة عددًا من الأكمنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

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