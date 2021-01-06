الاتحاد الأوروبي: مستعدون للشراكة مع مجلس التعاون الخليجي

قٌال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاربعاء، إنه مستعد لتقوية الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي وفقا لما نقله "العربية" في خبر عاجل.فيما قال الاتحاد أمس الثلاثاء، إن اتفاق المصالحة خطوة مهمة على درب إعادة ترتيب البيت الخليجي وندعم جهود الوساطة الكويتية، حسبما أفادت صحيفة "آراب نيوز".واستضافت المملكة العربیة السعودیة، أمس الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.