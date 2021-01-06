«صحة الوادي الجديد»: توافر الأكسجين بمستشفيات العزل

تشهد محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بتحرير محاضر فورية للمخالفين لارتداء الكمامة.التزم المواطنون بارتداء الكمامة بالشوارع والإدارات وكذلك المؤسسات، كما التزم مواطنو الوادي الجديد بعدم التجمعات بالأماكن المزدحمة لمواجهة فيروس كورونا.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، على استعداد مديرية الصحة وجميع المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.وصرح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، أن الأطقم والفرق الطبية والتمريض تواصل عملها، مؤكدًا على توافر الأكسجين بمستشفيات العزل.