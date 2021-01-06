ربط 17 منشأة بالإسكندرية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن يأتي اهتمام وزارة البيئة بقطاعي توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولين عن تلوث الهواء تفعيلاً للتعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة.وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار الجهود لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وذلك بهدف الحفاظ على الهواء.وأوضحت "فؤاد"، أن بهذا الربط فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة الإسكندرية 17 منشأة بإجمالي 69 مدخنة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 77 منشأة تمثل 358 مدخنة.