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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أستاذ جامعى بكلية أصول الدين فى المنوفية متأثرًا بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:38 ص
أستاذ جامعي
أستاذ جامعي
ولاء القاضى
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اتشحت قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية بالسواد، وسادة حالة من الحزن بين أهالي القرية، عقب وفاة الدكتور المصيلحي فوزي القلشي، الأستاذ الجامعي والمدرس بكلية أصول الدين بالمنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقد طلب "القلشي" أمس الدعاء من مُحبيه عبر "فيسبوك" بعد إصابته بالفيروس، وقال: "ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.. أصبت بمرض كوفيد وأنا منذ أيام في المستشفى فاطلب من كل أحد أن يدعو لي في سجوده بظهر الغيب أن يرفع عني وعن المسلمين ما نزل من البلاء.. سامحوني لن أقرأ تعليقاتكم.. المحب يدعو بإخلاص".

كما نعت كلية أصول الدين الفقيد ونعاه الأساتذة أصدقاؤه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي كان يتسم بحسن الخلق والسير الطيبة.

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