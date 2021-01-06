محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:36 ص
هبه عويضهطباعة
بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على قداسة البابا بموفور الصحة والسلام والتوفيق، وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.
وأكد محافظ الإسكندرية على خالص التهنئة القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الكريمة، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، ويرفع البلاء والوباء ويخرجنا منه بصحة وسلام، لافتًا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري.
وأكد محافظ الإسكندرية على خالص التهنئة القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الكريمة، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، ويرفع البلاء والوباء ويخرجنا منه بصحة وسلام، لافتًا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري.