محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على قداسة البابا بموفور الصحة والسلام والتوفيق، وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.وأكد محافظ الإسكندرية على خالص التهنئة القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الكريمة، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، ويرفع البلاء والوباء ويخرجنا منه بصحة وسلام، لافتًا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري.