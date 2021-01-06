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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: ضبط 40 ألف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:28 ص
عبوة مبيدات
عبوة مبيدات
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير رسمي أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الرقابة على المبيدات، والجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط 40 ألفًا و90 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 21 ألفًا و103 كجم (العبوة سعة 5.0 لتر كجم).

وأضاف التقرير أنه تم المرور على محال الاتجار في المبيدات بإجمالي 1135 محلًا، منها 738 محلًا مرخصًا، 273 محلًا غير مرخص، 124 محلًا تحت الترخيص، موضحًا أنه تم تحرير 40 محضرًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات له اليوم، إنه تم تنفيذ 20 برنامجًا تدريبيًا لمطبقي المبيدات للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات للكشف عن المبيدات والمنتجات المغشوشة لحماية الإنتاج الزراعي خلال شهر نوفمبر الماضي، استفاد منها 650 متدربًا في 17 محافظة، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين على التوصيات الفنية اللازمة للممارسات الجيدة خلال مراحل تداول المبيدات.

وأضاف "عبدالمجيد" أن اللجنة توافق على تداول وتسجيل المبيدات ويتم طرحها في الأسواق، وذلك وفقًا للمعايير الدولية والمصرية لتسجيل وتداول المبيدات، مشيرًا إلى أن مرجعيات تسجيل المبيدات تعتمد على معايير الاتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية فضلًا عن المعايير المصرية لتداول المبيدات.

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