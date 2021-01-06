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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 3 منشآت خالفت مواعيد الإغلاق بالإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:31 ص
تشميع
تشميع
هبه عويضه
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أغلق حى العامرية أول بالإسكندرية، 3 منشآت خلال حملة مسائية بناءً على تعليملت اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي.

أسفرت الحملة عن تشميع محلين وورشة مخالفين لقرار الغلق، وتم تطبيق الغرامات الفورية لمخالفة عدم ارتداء الكمامة، والتحفظ على مكبرات صوت من التكاتك.


وعلى صعيد آخر، استكمل حي العامرية أول، أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي ومتابعة حالة الشوارع بنطاق الحي، حيث قامت إدارة الصرف الصحى بشفط مياه الصرف الصحي من مدخل قشوع ونجع العرجى وتطهير وتسليك شنائش المطر بموقف الأتوبيس ومجمع المدارس بالتعاون مع العاملين بشركة الصرف الصحي.
تشميع محلين وورشة
تشميع محلين وورشة
تشميع محلين وورشة
رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي
رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي
تشميع محلين وورشة
تشميع محلين وورشة
تشميع محلين وورشة
رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي
رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي

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