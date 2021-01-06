إغلاق 3 منشآت خالفت مواعيد الإغلاق بالإسكندرية

أسفرت الحملة عن تشميع محلين وورشة مخالفين لقرار الغلق، وتم تطبيق الغرامات الفورية لمخالفة عدم ارتداء الكمامة، والتحفظ على مكبرات صوت من التكاتك.





وعلى صعيد آخر، استكمل حي العامرية أول، أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي ومتابعة حالة الشوارع بنطاق الحي، حيث قامت إدارة الصرف الصحى بشفط مياه الصرف الصحي من مدخل قشوع ونجع العرجى وتطهير وتسليك شنائش المطر بموقف الأتوبيس ومجمع المدارس بالتعاون مع العاملين بشركة الصرف الصحي.



أغلق حى العامرية أول بالإسكندرية، 3 منشآت خلال حملة مسائية بناءً على تعليملت اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي.