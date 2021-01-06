«البيئة» تحكم سيطرتها على وحدتين لإنتاج الكهرباء إلكترونيًا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لوحدتي إنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء أبوقير الجديدة التابعة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.وتابعت وزيرة البيئة، في بيان، أنه تم رصد كلا من عناصر ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.وأوضحت فؤاد، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة البيئة بقطاعي توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات، وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.