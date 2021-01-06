«صيادلة الغربية» تنعى الشهيد رقم 17 إثر وفاته بكورونا

توفى الصيدلاني أشرف الفلال شهيد كورونا رقم 17 من الصيادلة محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم تغسيل الجثمان وجار دفنه طبقا للإجراءات والتدابير الاحترازية بمقابر الأسرة.ونعى الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة بالغربية، شهيد النقابة رقم 17، متمنيا من الله الرحمة والمغفرة للصيدلى، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان علي فراقه عقب إصابته بفيروس كوفيد 19.وكان الصيدلي المذكور، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وحالة من الزكام المصاحب لها سعال جاف خلال رحله علاجية داخل العزل الصحي مؤخرًا حتى وافته المنية.