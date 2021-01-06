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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل إفشال أكبر صفقة لتسريب أراضي «النبي موسى» بفلسطين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:05 ص
وليد عساف
وليد عساف
مروة عنبر
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أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن إفشال صفقة تزوير وتسريب أراضي "السواحرة" للاحتلال الإسرائيلي مؤخرا تمثل قصة نجاح لدولة فلسطين والحكومة الفلسطينية عبر عمل جماعي شاركت به مختلف المؤسسات الوطنية.

جاءت تصريحات عساف خلال مقابلته في فيلم أنتجه مكتب رئيس الوزراء بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لتوثيق عملية إنقاذ نحو 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى تعود لعائلة الأعرج والخلايلة بعد الحصول على قرار قضائي قطعي ونهائي بإبطال التسريب والتزوير.

وتابع عساف: "مستمرون في حماية الأرض الفلسطينية ونحقق كل يوم إنجاز في هذا الإطار من خلال عمل جماعي بين مختلف المؤسسات الفلسطينية، ولكن ندرك اننا تحت احتلال يحاول سرقة الأرض باستمرار".

وفي السياق، أوضح محمد الأعرج، أحد ملاك الأراضي، أن عملية التزوير بدأت منذ 12 عاما عندما تم استخراج أوراق قيد تم تسريبها وتزويرها، لكن كل مؤسسات السلطة الوطنية وقفت مع الأهالي حتى استطاعوا الحصول مؤخرا على قرار المحكمة بإبطال عملية التزوير"، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

من جهته، قال المستشار القانوني في الهيئة محمد نزال، إن الهيئة تابعت هذا الملف منذ عام 2008 حتى صدور قرار إبطال التزوير قبل أشهر، وأن التزوير هدفه تحويل هذه المساحات الشاسعة من أراض عسكرية، كما يصنفها الاحتلال، إلى أراض مدنية لاستخدامها في التوسع الاستيطاني.

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