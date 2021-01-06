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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

كيف تبدو الحياة مع 1300كلب و100 قطة و4 خيول؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:03 ص
وين جونكون
وين جونكون
شيماء دهب
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أحيانًا يكون التعامل مع حيوان أليف أمرًا مربكًا، تخيل أن لديك آلاف الحيوانات لرعايتها، هذه هي حياة وين جونكون التي أخذت على عاتقها أن تمنح الحيوانات المهملة الحب الذي تستحقه من خلال توفير مأوى ومكانًا في قلبها.

ووفقًا لموقع Bright Side فأن السيدة التى تبلغ من العمر 68 عامًا تمتلك منزلًا من طابقين وكل غرفة مكدسة بالأقفاص،فقد أنقذت كلبها الأول منذ أكثر من 20 عامًا ولم تتوقف منذ ذلك الحين، تضم عائلتها الآن 1300 كلب، 100 قطة، 4 خيول وطيور وأرانب.

تستيقظ في الساعة 4 صباحًا،تنظف الأقفاص التي غالبًا ما تكون مليئة بنفايات، ثم تطهي مزيج من الخضار واللحوم والأرز للحيوانات، التي تصل إلى حوالي 500 كجم من الطعام، باعت شقتها واقترضت لتوفر نفققات الحيوانات.

يتزايد عدد الحيوانات التي تحت رعاية "ون" مع تزايد الأشخاص الذين يهجرون كلابهم، لمساعدتها، لديها طاقم مكون من 6 أشخاص ولكن لا يزال الأمر مجرد مسألة وقت قبل نفاد المساحة، ناهيك عن أنه بسبب شكاوى من الجيران، فقد انتقلت بالفعل 6 مرات.

مع تزايد الاهتمام بتربية الحيوانات الأليفة في الصين، تأمل "ون" أن يبدأ الناس في تبني أطفالها حتى تتمكن الحيوانات من الانتقال إلى منازلها إلى الأبد والعيش بحرية.


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