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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقرير أمريكى: مصر تستعد لأن تصبح مركزا إقليميا لتجميع بلازما الدم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:24 ص
شادية ثابت
شادية ثابت
هدير سند
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قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تستعد لأن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لتجميع بلازما الدم وتصنيع مشتقاتها وخلق شراكة كبرى في هذا المجال مع كوريا الجنوبية، وتحديدا فى مع شركة "SK Plasma" الكورية.

ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الدم ومشتقات البلازما لتصنيعها وتصديرها، أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد في 8 ديسمبر الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون من شأنه أن يحقق هذا الهدف.

وقالت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب لـ"المونيتور"، إنها سعيدة للغاية بتحرك الدولة المصرية لجمع البلازما ومشتقاتها لأول مرة، لافتة إلى أن جمع البلازما سيساعد في تحقيق طفرة تخدم صحة المواطنين المصريين وتمثل قفزة كبيرة في مجال الصحة في كل من مصر وإفريقيا.

وأضافت أنه كان هناك توافق كامل بين مجلس النواب والحكومة بشأن مشروع قانون جمع البلازما، معربة عن تفاؤلها الكبير بأن هذه الخطوة ستساعد في إنقاذ حياة المصريين.

فيما قال إيهاب سراج الدين، مدير الخدمات الوطنية لبنك الدم، التابع لوزارة الصحة والسكان لـ"المونيتور"، إن مصر تعمل بقوة وفاعلية على إنشاء أول مصنع لجمع وإنتاج البلازما في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف، أنه تم إنشاء حوالي 12 مركزًا في القاهرة وعدد من المحافظات ضمن المرحلة الأولى من مشروع جمع البلازما، وأشار إلى أن تدريب الكوادر البشرية والعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع جار بالفعل، مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لفصل البلازما.

ويتضمن مشروع القانون خارطة طريق لجمع البلازما ومشتقاتها وعمليات نقل الدم وتصنيع المنتجات المشتقة من البلازما ونقلها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في شكل منتجات بيولوجية، كما يغطي القانون استيراد وتصدير البلازما كمادة خام أو كمادة لأي مرحلة من مراحل عملية التصنيع.

ونوه "المونيتور" بأن القانون حصر عمليات نقل الدم على المراكز المتخصصة فقط، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، على أن يكون هذا الترخيص صادرًا لجهات حكومية وغير حكومية مختصة بإجراء عمليات نقل الدم، كما نص مشروع القانون على إنشاء مجلس يتولى مراقبة العملية، إلى جانب الإشراف الفني على مراكز نقل الدم والتأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة.

وتابع أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون تحدد شروط التبرع وعدد التبرعات حسب الحالة الصحية وسن المتبرعين، كما أنها تحدد الشروط والأحكام التي بموجبها قد يصبح الشخص متبرعًا منتظمًا، وتحظر استخدام أي وحدات دم إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية والفيروسات، لافتا إلى أنه سيتم صرف البلازما مجانًا للمرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الطبية المجانية في مستشفيات الدولة.

وأشار الموقع إلى أن شركة "SK Plasma" الكورية الجنوبية أعلنت في منتصف فبراير العام الماضي عن توقيعها مذكرة تفاهم بقيمة 330 مليون دولار مع الشركة المصرية العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بهدف إنشاء مصنع في مصر لمشتقات البلازما، وذلك بعد أن أوضحت الشركة الكورية أن مصر هي أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وتعتمد كليًا على واردات مشتقات البلازما مما دفع الجانب الكوري للتعاون معها لنقل التكنولوجيا إليها.

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