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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:23 ص
أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور
وكالات
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تكثف عدة ولايات هندية من جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور، بعد تأكد وجود الفيروس في عينات من طيور نافقة، بحسب ما قاله مسئولون اليوم الأربعاء.

ويأتي تفشي الإنفلونزا في الوقت الذي تكافح فيه الهند جائحة كورونا التي أودت بحياة 150 ألفًا و114 شخصًا، وأصابت أكثر من 10 ملايين مواطن، لتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نفقت آلاف من الطيور والبقر والدواجن في ولايات كيرالا وهيماتشال براديش وراجستان ومادهيا براديش على مدار العشرة أيام الماضية.

وجرى رصد سلالتين من إنفلونزا الطيور في هذه المناطق، بحسب ما جاء في بيان حكومي.

ويشار إلى أن إنفلونزا الطيور يؤثر بصورة أساسية على الدواجن والطيور البرية، ولكنه يمكن أن يصيب الأشخاص الذين يتعاملون مع الطيور.

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