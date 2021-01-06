يوفر المئات من فرص العمل.. أبرز المعلومات عن فندق «سانت ريجيس»

شارك على شريف العمادي، وزير المالية القطري، أمس الثلاثاء، في حفل افتتاح فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، وحضر حفل الافتتاح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين.في هذا السياق يرصد «السدتور» أبرز المعلومات عن الفندق- يوفر المشروع نحو 440 فرصة عمل دائمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1000 وظيفة، 95% منها من العمالة المصرية.- حصلت شركة الديار القطرية المالكة للفندق، والذي يقع على كورنيش نيل القاهرة، في مكان مميز بين المتحف المصري ومبنى جامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل بعد أكثر من 6 سنوات.- تبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار، ويضم برجين بإجمالي 515 وحدة بمساحة 9360 مترًا مربعًا.- قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار في هذا المشروع المتميز تؤكد بشكل عملي على التزامها بالمساهمة في دعم القطاع السياحي لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.- يمثل هذا المشروع إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر، التي تتجاوز الـ5 مليارات دولار في مختلف المجالات.