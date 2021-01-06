تحتفل به الكنيسة الليلة.. أبرز طقوس «برامون» عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بليلة عيد الميلاد المجيد ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وتعرف ليله عيد الميلاد المجيد، باسم برامون عيد الميلاد المجيد، ورتبت الكنيسة المقدسة أن يكون اليوم برمون عيد الميلاد المجيد، وفي العادة أن يكون البرامون يوما واحدا ولكن إذا وقع العيد يوم الاثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.والبرامون كلمة يونانية الأصل معناها الاستعداد للعيد، وتعنى هنا الاستعداد لاستقبال ميلاد السيد المسيح بصوم انقطاعي فوق العادة.- طقس البرامون لأعياد الميلاديصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال "مرد الإبركسيس" الخاص بالبرامون، و"الأسبسمس" والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.