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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تايوان تفتتح 2000 غرفة حجر صحي مركزية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:59 ص
صحة تايوان
صحة تايوان
وكالات
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تفتح الحكومة التايوانية ما بين 1500 إلى 2000 غرفة حجر صحي مركزية للمواطنين العائدين، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد بسبب عطلة بداية العام القمري الجديدة الوشيكة، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد وفقا لبيان على الانترنت صادر عن مراكز مكافحة الأمراض في تايوان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الغرف متاحة للحجز بداية من 8 يناير، بتكلفة ألفي دولار تايواني جديد (71.5 دولارا أمريكيا) في اليوم، وتعتزم تايوان تشديد قواعد العزل على مواطنيها اعتبارا من 15 يناير.

وسوف تضيف تايوان 1117 غرفة فندقية للحجر الصحي خاصة في مدينة تايبيه، حسبما قال تشن تسونج ين، نائب وزير الداخلية، في إفادة صحفية في العاصمة، ويوجد في تايوان حاليا 16187 غرفة فندقية للعزل، بمعدل إشغال يبلغ نحو 50%.

وسجلت تايوان حتى الآن إجمالي 817 حالة إصابة بفيروس كورونا، وسبع حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

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